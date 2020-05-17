عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

سجّلت مدغشقر، الأحد، أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) داخل أراضيها.



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وكشفت بيانات السلطات الصحية في البلاد، أن مدغشقر سجلت 283 حالة إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تسجبل 114 حالة شفاء من الفيروس في البلاد.

كان الرئيس المالاجاشي، أندريه راجولينا، أعلن في 20 مارس الماضي، عن أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأوقفت مدغشقر، إحدى أفقر دول العالم، جميع الرحلات الجوية الدولية في محاولة لمنع حالات الإصابة بالفيروس.