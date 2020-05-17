- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. إجراءات مشددة لمواجهة كورونا في عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت مصر، الأحد، عن إجراءات مشددة تزامناً مع عيد الفطر المبارك تستمر لـ6 أيام تنفيذاً لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم تغلق جميع المحال التجارية والمطاعم والحدائق العامة والمتنزهات من الأحد المقبل حتى الجمعة (29 مايو/أيار الجاري).
ولفت إلى أنه من بداية 30 مايو/أيار الجاري ولمدة أسبوعين سيتم فتح المحال حتى الثامنة مساء.
وأضاف: "بداية من منتصف يونيو/حزيران المقبل ستعود بعض الأنشطة الرياضية بإجراءات احترازية والنظر في عودة فتح المطاعم".
وشدد رئيس الوزراء المصري على مواعيد حظر التجوال في الفترة من الأحد إلى الجمعة المقبلين ستبدأ من الخامسة مساء.
ونبه مدبولي إلى ضرورة ارتداء الكمامات خلال استخدام وسائل النقل، محذرًا من تطبيق عقوبات على المخالفين.
وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، قال رئيس الوزراء المصري إنه تم تأجيلها لتبدأ في 21 يونيو/حزيران المقبل.
وتتوقع مصر، التي أرسلت مستلزمات طبية إلى كل من الصين والولايات المتحدة، وإيطاليا والسودان، الوصول بإنتاجها من الكمامات المصنعة محليا إلى 4.5 مليون كمامة يوميا بحلول نهاية الشهر الجاري.
وبدأت مصر في تطبيق قيود العزل العام في مارس/ آذار بمنع التجمعات الكبيرة، وإغلاق المدارس والجامعات والأندية، وتعليق إقامة الحفلات والمهرجانات الفنية مع فرض حظر تجول ليلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. إجراءات مشددة لمواجهة كورونا في عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.