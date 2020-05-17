مؤتمر صحفي للمجذوب حول العام الدراسي بعد كلمة دياب الساعة 5 عصرا

أفادت معلومات صحافية بأن وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​ سيعقد مؤتمراً صحفياً يتناول فيه ​العام الدراسي​، بعد كلمة رئيس الحكومة ​حسان دياب​ اليوم عند الساعة 5 عصراً.

تجدر الإشارة إلى أن دياب سيلقي كلمة مباشرة من السراي الحكومي، عند الخامسة، بعد الاجتماع الوزاري للجنة كورونا.

وكان المجذوب قد أعلن، في مؤتمر صحافي، إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة (البريفيه)، مشيراً إلى أنّ "التلميذ سيمنح إفادة مصدقة شرط أن يكون اسمه وارداً على لوائح الصف التاسع أساسي وأن يكمل العام الدراسي"، كاشفاً أنه بالنسبة للطلبات الحرة فإن الإمتحانات لن تُلغى.

وأشار إلى ان "العام الدراسي سيستكمل بدءاً من 28 أيار حتى آخر تموز، ثم يأخذ التلامذة شهرين للاستراحة الصيفية ويبدأ العام الدراسي الجديد في تشرين الأول، وتواكب العودة اجراءات صحية ونفسية بالتعاون مع وزارة الصحة والمنظمة الصحة العالمية".

