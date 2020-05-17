إلغاء رحلة طائرة الميدل ايست التي كان من المقرر أن تصل بعد ظهر اليوم من قطر

أفادت معلومات ​صحفية​ أن "​طائرة​ الميدل ايست التي كان من المقرر أن تصل بعد ظهر اليوم الى ​المطار​ والتي تقل مواطنين لبنانيين من العاصمة القطرية ​الدوحة​، قد ألغيت لهذا اليوم".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.