فيرا يمين: العلاقة مع حزب الله لا تشوبها أي شائبة

اعتبرت عضو المكتب السياسي في تيار "المردة" ​فيرا يمين​، في حديث تلفزيوني، أن كل شيء يجوز في العمل السياسي، مشيرة إلى أن من حق رئيس التيار النائب السابق ​سليمان فرنجية​ رفع الصوت، مؤكدة أن التيار أكد منذ اليوم الأول أنه يشارك في الحكومة الحالية بخلفية سياسية ولا أحد مضطر للعمل ضدّ العهد لأنهم "مكفيين وموفيين".

ولفتت يمين إلى أن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ لا يُحسد لأنه جاء في وقت صعب، معتبرة أن واجبات جميع المكونات السياسية التوعية من أجل التصويب والأمور تتجه الى مواجهة أكبر ورفع السقف.

ورأت يمين أنه "كان بالحري أن تكون الدعوة الى بعبدا لغير الممثلين في الحكومة"، لافتة إلى أن "على مسافة فيها الكثير من الإختلاف مع العهد والعلاقة مع ​حزب الله​ لا تشوبها أي شائبة".