إصابة عامل سوري كان يرعى قطيعا للماشية قرب موقع رويسات العلم عند الحدود

أفادت معلومات صحفية عن "‏إصابة عامل سوري كان يرعى قطيعا للماشية تابعا للراعي ال​لبنان​ي "إسماعيل ناصر" بعد إطلاق النار عليه من قبل الجنود الاسرائيليين قرب موقع "رويسات العلم" أثناء الرعي قرب خط الإنسحاب ونقله العدو إلى إحدى مستشفياته".

بدوره أعلن المُتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "وخلال كمين اعتيادي في منطقة جبل دوف على الحدود اللبنانية رصدت قوة عسكرية مشتبه فيه يجتاز من لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية، ولقد أصيب المشتبه فيه من نيران قوات الجيش حيث يتم نقله من خلال مروحية عسكرية الى مستشفى إسرائيلي، ويتم التحقيق في ملابسات الحادث.