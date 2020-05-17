محافظ عكار يتابع تداعيات إصابة 17 شخصا جديدا بفيروس كورونا

تابع محافظ عكار ​عماد اللبكي​ والجهات الصحية المعنية والقيادات الامنية كافة تداعيات نتائج الفحوصات التي حصلت اليوم في بلدة جديدة القيطع وإصابة 17 شخصا جديدا ب​فيروس كورونا​، بينهم مدير أحد المستوصفات الصحية الذي تم إقفاله اليوم. وبوشرت عمليات تحديد المخالطين للمصابين جميعا لفرض عمليات حجر سريع، والبدء بتعقيم الامكنة.



وباشر الجيش والقوى الامنية كافة خطة عزل كامل لبلدة جديدة القيطع وحظر الدخول والخروج منها. في الوقت الذي استكمل الصليب الاحمر اللبناني نقل المصابين من البلدة الى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.

وأفاد مدير المستشفى محمد خضرين أن نتائج فحوصات الPCR على عينات كل الاطباء والممرضين المخالطين للدكتورة المصابة وعددهم 19 شخصا قد أتت جميعها سلبية. ويجري العمل على حجر عدد من الاشخاص المخالطين للطبيبة المذكورة في بلدة القبيات.

إشارة الى أن عدد المصابين في عكار ارتفع من 61 الى 79 إصابة حتى الان.