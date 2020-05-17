بلدية الشويفات: نسعى لمعالجة أزمة مفرزة النفايات في العمروسية

أعلن المكتب الإعلامي لبلدية ​مدينة الشويفات​، في بيان، انه "مع تفشي الروائح الكريهة المنبعثة من معمل فرز النفايات في العمروسية ولما تسببه من مضايقات للمواطنين تتواصل حركة رئيس ​البلدية​ الأستاذ ​زياد حيدر​ منذ عدة اسابيع، سعيًا لمعالجة ​الأزمة​ التي تطال عدد كبير من السكان في المحلة، وذلك من خلال متابعة الموضوع مع المتعهد المشغّل للمفرزة والتواصل مع ​مجلس الإنماء والإعمار​ الذين أوضحوا بدورهم بأن الوضع الراهن والإقفال العام للبلد شل حركة الإستيراد من الخارج كون المفرزة بحاجة الى قطع غيار مستوردة، والأعطال التي أصابت تلك القطع تسببت بإنبعاث الروائح منها"، مشيرة الى "متابعتها الدائمة مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلة الناتجة عن المفرزة حرصاً على ​سلامة​ المواطنين وراحتهم".

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