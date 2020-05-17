وفد من تجار بيروت طالب دياب بفتح الأسواق ورئيس الحكومة وعد بدراسة إمكانية التجاوب

أعلنت ​جمعية تجار بيروت​، في بيان، عن لقاء عقد بين رئيس الحكومة حسـّـان دياب، بحضور وزير الداخلية ​محمد فهمي​ والمستشار الإقتصادي لدياب ​خضر طالب​، مع رئيس جمعية تجار بيروت ​نقولا شماس​ ونائبيه جهاد التنير وفادي شحرور، لافتة إلى أن وفد الجمعية قام بعرض معاناة القطاع التجاري، المزمن منها والظرفي، والمتأتي من جرّاء الإقفال القسري بسبب أزمة كورونا.

وأوضحت أنه "كان هنالك مطالبة صريحة، بإسم القطاع التجاري في كافة المناطق اللبنانية، لفتح الأسواق إعتباراً من يوم غد الإثنين لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات تجارية والإستفادة، بالحد الأدنى، من الأيام القليلة المتبقية قبل حلول ​عيد الفطر​ ، مع الإلحاح على أن تدابير حماية الصحة العامة قد برهنت عن فعاليتها، وأنه قد آن الأوان لأن تعود الحياة الإقتصادية تدريجياً الى مجراها الطبيعي".

وأشارت إلى أن دياب أبلغ وفد جمعية تجار بيروت أنه سيترأّس لتوّه إجتماعاً موسعاً تقييمياً وتقريرياً لإصدار التعليمات اللازمة للفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن دياب أشاد بالتصرّف المسؤول للسواد الأعظم من التجار، إلا أنه أعرب عن إستيائه تجاه تصرّف بعض المواطنين غير المنضبط، وتجاه إستلشائهم بالخطوات الإحترازية وبصحة الغير، موضحة أن وعد بدراسة إمكانية التجاوب مع مطلب التجار بالحد الأقصى من الإيجابية والتفهم والإنفتاح، وأنه سوف يعلن عن قراره عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في مؤتمر صحافي.