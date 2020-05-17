منظمة الصحة العالمية: من الواضح أن الأطفال لا يواجهون أعراضا حادة لمرض كوفيد 19

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ "انه من الواضح أن ​الأطفال​ لا يواجهون أعراضا حادة لمرض كوفيد-19 الذي ينقله ​فيروس كورونا​، والمنطمة لا تمتلك الكثير من المعلومات حول مدى فعاليتهم في نقل العدوى إلى الآخرين"، مشيرة الى ان "البلدان التي ظلت مفتوحة لم تشهد انتشارا كبيرا للعدوى في ​المدارس​، لذلك يبدو أن الأطفال أقل قدرة على نشر العدوى حتى لو أصيبوا بالمرض".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.

