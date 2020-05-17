الصحة السعودية تسجل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة

أعلنت وزراة الصحة السعودية تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 54752 إصابة.
وفي مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، لفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.
كما أفادت بأن 202 من المصابين حالتهم حرجة، في حين تعافى 47% منهم، ويبلغ عددهم 2056 شخصًا، منوّهةًُ بأن إجمالي عدد المتعافين بلغ 25722 شخصًا.
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