الصحة الإيرانية: 1806 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 51 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 6988 حالة وفاة في عموم البلاد.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1806 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 120198 شخصًا، منها 2705 أشخاص في حالة حرجة.
كما أفادت بارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في عموم البلاد إلى 94464 شخصًا، منوّهةً بأنها أجرت منذ بداية تفشي الفيروس 686935 فحص تشخيص. وأشارت إلى أن "الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند العلامة الحمراء".
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