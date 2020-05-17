جامعة جونز هوبكنز الأميركية: تسجيل أكثر من 1.2 ألف وفاة بكورونا خلال يوم أمس

أكدت البيانات الإحصائية لجامعة جونز هوبكنز الأميركية تسجيل أكثر من 1.2 ألف وفاة وقرابة 25 ألف إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​الولايات المتحدة​ خلال يوم أمس السبت، وتمثل هذه الإحصاءات انخفاضا في معدل الوفيات ​الجديدة​ واستقرارا في معدل ​الإصابات​، مقارنة مع أرقام اليوم السابق 1632 وفاة و25050 إصابة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.