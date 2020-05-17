التجارة الصينية: أميركا استغلت سلطاتها الوطنية واستخدمت مخاوف الأمن القومي كذريعة

أعربت وزارة التجارة الصينية، عن معارضتها بشدة للقواعد الجديدة التي وضعتها الولايات المتحدة ضد شركة "هواوي"، منوّهةً بأنها "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية".
وحثت الوزارة، في بيان، الولايات المتحدة على "وقف هذه الإجراءات الخاطئة فورًا"، لافتةً إلى أن "الولايات المتحدة استغلت سلطاتها الوطنية واستخدمت ما يسمى بمخاوف الأمن القومي كذريعة، وأساءت استخدام قيود التصدير لقمع شركات بعينها في دول أخرى".
وتتعرض شركة هواوي الصينية لضغوط كبيرة من واشنطن، التي ضغطت على حلفائها في جميع أنحاء العالم لتجنب شراء معدات الاتصالات الخاصة بالشركة، مثيرة مخاوف أمنية، في ظل نزاع تجاري أوسع بين الولايات المتحدة والصين.
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