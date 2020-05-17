السلطات الروسية: 3855 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موسكو و71 وفاة

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ "​كوفيد 19​" في ​روسيا​، تسجيل 3855 إصابة جديدة بالفيروس في ​موسكو​، مقابل 3505 إصابات في اليوم السابق، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد الإصابات في العاصمة إلى 142824، بما في ذلك 113831 حالة نشطة.

وأكدت غرفة العمليات تسجيل 71 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو خلال آخر 24 ساعة، مقابل 74 وفاة قبل يوم من ذلك، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في موسكو إلى 1503 حالات وفاة.

كما أفادت بارتفاع عدد المتعافين من كورونا في موسكو خلال اليوم الأخير بواقع 1458 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عددهم 27490 شخصا.