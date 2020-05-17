الصحة النمساوية: 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الصحة​ النمساوية تسجيل 41 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 26 حالة في العاصمة ​فيينا​، في حين لم يتم تسجيل أي حالات وفاة على مدار يومين.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن "عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى 14 ألفا و563 حالة من إجمالي الإصابات التي بلغت 16 ألفا و151 حالة، في حين استقرت حالات الوفاة عند 629 حالة، وتم إجراء اختبارات طبية لنحو 362 ألفا و509 حالات حتى الآن".

كما أفادت بأن "عدد الحالات التي يجري علاجها بالمستشفيات انخفض إلى 197 حالة بتراجع 11 حالة عن اليوم السابق كما لم يتبق في العناية المركزة إلا 48 حالة"، منوّهةً بأن "إجمالي الإصابات في العاصمة فيينا بلغ 2960 حالة وعدد الوفيات 144 حالة، فيما تم شفاء 2199 حالة".