رئيس الوزراء المصري: التجمعات المتوقعة بعيد الفطر ستكون فرصة كبيرة لانتشار كورونا

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور ​مصطفى مدبولي​، ان "التجمعات المتوقعة في ​عيد الفطر​ ستكون فرصة كبيرة لانتشار ​فيروس كورونا​"، مشيراً الى انه "سيتم اغلاق كل المحال التجارية والمولات و​المطاعم​ والشواطئ والمتنزهات، اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق أول أيام عيد الفطر وحتى الجمعة 26 ايار".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.