رئيس الوزراء المصري: إغلاق الأماكن العامة أول أيام العيد وحتى 29 أيار المقبل

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إغلاق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والحدائق والمتنزهات والشواطئ ابتداءًا من أول أيام العيد المصادف يوم الأحد المقبل وحتى يوم الجمعة 29 أيار المقبل.
وأفاد مدبولي بأنه بداية من منتصف حزيران المقبل، سيتم الإعلان عن العودة التدريجية للعديد من الأنشطة في البلاد، موضحًا أن "التجمعات المتوقعة في عيد الفطر ستكون فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كما أكد إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي وحافلات الرحلات وفرض حظر التجول بدءا من الخامسة مساء خلال اسبوع العيد.
وشدد مدبولي على أن "ارتداء الكمامة سيكون شرطا لدخول المؤسسات وحتى استخدام النقل الجماعي مثل مترو الأنفاق"، محددًا 21 حزيران المقبل، موعدا لبدء الامتحانات للثانوية العامة.
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