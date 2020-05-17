السلطات السورية: رفع الحجر الصحي المطبق على منطقة السيدة زينب بريف دمشق

أعلنت ​السلطات السورية​ عن "رفعها الحجر الصحي المطبق على منطقة ​السيدة زينب​ ب​ريف دمشق​ بعد انهاء المسح الصحي والمخبري والفحوصات الطبية للسكان المخالطين والحالات المؤكدة والجوار وعدم تسجيل اي اصابة جديدة بالفيروس منذ ٢ ايار الحالي".

هذا وكانت قد ظهرت منذ شهر ونصف تقريبا ​اصابات​ ب​فيروس كورونا​ بمحيط منطقة السيدة زينب وكان هناك حجر لبعض المخالطين لها وحالياً موجودين في فندق ​مطار دمشق الدولي​.