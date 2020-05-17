السلطات السورية: رفع الحجر الصحي المطبق على منطقة السيدة زينب بريف دمشق

أعلنت السلطات السورية عن "رفعها الحجر الصحي المطبق على منطقة السيدة زينب بريف دمشق بعد انهاء المسح الصحي والمخبري والفحوصات الطبية للسكان المخالطين والحالات المؤكدة والجوار وعدم تسجيل اي اصابة جديدة بالفيروس منذ ٢ ايار الحالي".
هذا وكانت قد ظهرت منذ شهر ونصف تقريبا اصابات بفيروس كورونا بمحيط منطقة السيدة زينب وكان هناك حجر لبعض المخالطين لها وحالياً موجودين في فندق مطار دمشق الدولي.
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