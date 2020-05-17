السلطات الكويتية تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الكويتية تسجيل 1048 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بالتالي عدد المصابين الإجمالي في عموم البلاد إلى 14850 إصابة.

وأكدت السلطات تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 112 حالة وفاة.

وفي السياق، أعلنت بلدية الكويت في وقت سابق، إغلاق 189 محلًا تجاريًا في محافظة الفروانية خلال نيسان الماضي، وذلك لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار وباء كورونا.

ولفتت البلدية إلى أن "الجولات الرقابية تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل البلدية لمواجهة تداعيات كورونا المستجد بناء على القرارات ​مجلس الوزراء​ وقرارات ​وزارة الصحة​ ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لانتشار الوباء".