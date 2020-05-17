الصحة الإماراتية: تسجيل 731 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة​ ووقاية المجتمع ​الإمارات​ية ان "دولة الإمارات شهدت انخفاضا طفيفا في معدل ​الإصابات​ اليومية ب​فيروس كورونا​، مع تسجيل اليوم 731 حالة جديدة مقابل 796 في اليوم السابق، وذلك بعد إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد، وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 23358، بينما بلغ إجمالي الوفيات 220، مع وصول عدد المتعافين إلى 8512".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.