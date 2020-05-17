شمخاني: إيران مرفوعة الرأس في اختبار كورونا الصعب

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ​علي شمخاني​ أن "​ايران​ باتت مرفوعة الرأس في الاختبار الصعب لفترة ​كورونا​ التي مررت بها البلاد، واجتازت اختبار كورونا من حيث البنية التحتية اللازمة لمواجهتها"، موضحاً ان "الشعب الإيراني العظيم حقق الشموخ، كما هو اعتاد دوما في المناورة الانسانية للتعاطف الإيماني، ويجدر بالمسؤولين في مختلف المستويات في البلاد إن يبادروا بدور ريادي للمساهمة شخصيا بتقديم المساعدة، من أجل مواصلة هذه التجربة المباركة في مرحلة ما بعد كورونا".

هذا وكانت ​الحكومة الإيرانية​ قد أعلنت في وقت سابق 5 تريليونات تومان لصندوق ضمان دعم العاطلين عن العمل في البلاد.