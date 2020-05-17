القوات المسلحة السودانية: مقتل شخصين عند إحدى نقاط مراقبة حظر التجول بالخرطوم

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، انه "في إطار الانتشار لقواتنا حسب خطة التأمين بولاية الخرطوم، عبرت عربة تكتك مسرعة بدون توقف، نقطة ارتكاز لقوات الجيش، ونتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق فرد طلقات نارية أدت لإصابة من كان بالركشة"، موضحا أنه تم "نقل المصابَين إلى المستشفى حيث توفيا".
ولفت الى ان "الحادث وقع في تقاطع منطقة ابو حمامة مع لفة القوز في حي شعبي على بعد نحو ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب من وسط الخرطوم في الساعة التاسعة مساء السبت"، متأسفاً لـ"وقوع هذا الحادث الأليم"، مؤكدا أن "الأخطاء القانونية ينال مرتكبوها مهما كانوا العقاب، ولا كبير على القانون، وأنه تم التحفظ على الفرد وفتح بلاغ بالحادث".
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