الصحة القطرية: تسجيل 1632 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية عن "تسجيل 1632 حالة إصابة جديدة مؤكدة ب​فيروس كورونا​، وتعافي 582 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة"، مشيرة الى "إدخال 18 حالة للعناية المركزة، بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع ال​حالات​ التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 165 حالة".

ولفتت الوزارة الى ان "الحالات ​الجديدة​ المصابة، تعود لأشخاص من العمالة الوافدة، كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقاً، وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس بين المواطنين والمقيمين، وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم، الذين كانوا أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية"، داعية "أي شخص لديه أعراض الإصابة بالفيروس إلى سرعة الاتصال بخط المساعدة أو التوجه لأحد مراكز الفحص، حيث إنه كلما كان الكشف عن المرض مبكرا كان العلاج أسهل والتعافي منه أسرع".