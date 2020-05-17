شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يرصد 130 ملاحظة على 25 مسلسل خلال الأسبوع الثالث من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 130 ملاحظة، على 25 مسلسل خلال الأسبوع الثالث لعرضها في شهر رمضان،ويعد هذا الرقم الأقل مقارنة بالأسبوع الأول 219 ملاحظة والثاني 147 ملاحظة، حيث رصد التقرير الإحصائي للجنة الشاشات فى رمضان 366 ملاحظة على 25 مسلسلًا، عُرضت خلال أول أسبوعين من شهر رمضان.

يذكر أن لجان الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصدت من قبل 366 ملاحظة على 25 مسلسلا تم عرضهم أول أسبوعين في شهر رمضان بواقع 219 ملاحظة فى الأسبوع الأول و 147 ملاحظة في الأسبوع الثانى تشمل 4 مخالفات .

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جاء ذلك في التقرير الإحصائى للجنة رصد الشاشات في رمضان، و الذى أشار إلى الانخفاض الكبير في حجم المشاهد التى اشتملت ألفاظا متدنية وإيحاءات وتدخين في الأسبوع الثاني، مقارنة بالأسبوع الأول، كما انخفض معيار الألفاظ السوقية من 90 ملاحظة فى الأسبوع الأول إلى 76 ملاحظة فى الأسبوع الثاني، والتدخين من 57 ملاحظة في الأسبوع الأول إلى 28 ملاحظة في الأسبوع الثاني، وأشار التقرير إلى خلو 6 مسلسلات من أية ملاحظات.