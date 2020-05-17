شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا يطالب بمستشفى مستقل لعلاج حالات كورونا من مصابى الفريق الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتخصيص مستشفى لعلاج الطواقم الطبية المصابة بفيروس كورونا، لاسيما فى ظل تزايد الأعداد.

وأشار فى بيان له اليوم، إلى أن الأطباء يمثلون خط الدفاع الأول عن المرضى فى ظل هذه الظروف التى تمر بها مصر فى مواجهة فيروس كورونا، لذلك لابد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة للطاقم الطبى بالكامل أولها وسائل ومستلزمات الحماية الكاملة للطاقم الطبي.

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وشدد أبو العلا، على ضرورة توفير الحماية لهم من خلال الفحص الدورى للأطباء وطاقم التمريض وجميع العاملين وإجراء المسحات المطلوبة فورا للجميع فى حالة اكتشاف مخالطة لحالة مرضية بين الطواقم أو المرضي.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فقدان أى فرد من الطواقم الصحية فى هذه المرحلة يمثل خسارة كبرى .

وأضاف أنه لابد من التوسع فى إجراء الفحوصات اللازمة لكافة الأطباء، خاصة الذين يعملون فى مستشفيات الصدر والحميات والعزل، لتزايد اختلاطهم بالمرضى، والتشديد على تطبيق البروتوكول المعلن من وزارة الصحة، كذلك توفير الوسائل والمستلزمات الخاصة بالحماية الكاملة للطاقم الطبي.