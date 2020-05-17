الصين ترد على القيود الأميركية معتبرة إياها انتهاكا لمبادئ السوق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ردّت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، على القيود الأميركية الجديدة وعلاقتها بقدرة شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي" على استخدام التكنولوجيا الأميركية، واصفة تلك القيود بأنها إساءة استخدام سلطة الدولة وانتهاكا لمبادئ السوق.
ونقل موقع الوزارة على الإنترنت عن متحدث باسم الوزارة لم يتم تحديد اسمه قوله في بيان، اليوم الأحد، إن القواعد الجديد تهدد أيضا أمن "الصناعة العالمية وسلسلة التوريد".
وقال البيان إن "الولايات المتحدة تستخدم سلطة الدولة، تحت ما يسمى بعذر الأمن القومي، وتنتهك تدابير مراقبة الصادرات لتواصل قمع واحتواء مؤسسات محددة من دول أخرى".
وأضاف البيان أن الصين "سوف تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بشكل حازم".
بموجب القواعد الجديدة، يجب على صانعي أشباه الموصلات الأجانب الذين يستخدمون التكنولوجيا الأميركية الحصول على ترخيص أمريكي لشحن أشباه الموصلات المصممة من "هواوي" إلى الشركة الصينية.
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