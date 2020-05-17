ازدياد حالات الشفاء من كورونا في البلدات العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بينّت المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة لغاية الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، الأحد، ازديادا في حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلدات العربية، فيما لم تسجل إصابات جديدة بالفيروس على مدار الساعات الأخيرة.

وفيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في مختلف البلدات العربية بالبلاد، لغاية صباح اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: الإصابات 152، المتعافون 100

حورة: الإصابات 139، المتعافون 22

أم الفحم: الإصابات 80، المتعافون 57

رهط: الإصابات 63، المتعافون 42

الطيبة: الإصابات 49، المتعافون 32

جسر الزرقاء: الإصابات 44، المتعافون 35

البعنة: الإصابات 34 المتعافون 25

دبورية: الإصابات 31، المتعافون 26

جت: الإصابات 23، المتعافون 22

طمرة: الإصابات 22، المتعافون 16

عرعرة النقب: الإصابات 24، المتعافون 9

مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 10

باقة الغربية: الإصابات 20، المتعافون 18

الناصرة: الإصابات 19، المتعافون 13

سخنين: الإصابات 17، المتعافون 14

كفر قاسم: الإصابات 17، المتعافون 15

كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 11

البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 12

قائمة البلدات التي عدد الإصابات فيها أقل من 15 مصابا تعافى عدد منهم:

شفاعمرو

الطيرة

عرابة

قلنسوة

المغار

معلوت- ترشيحا (مختلطة)

جديدة- المكر

تل السبع

عرعرة

يافة الناصرة

كفر قرع

كسيفة

مسعودين العزازمة

يركا

طلعة عارة

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اللقية

إكسال

عين ماهل

نحف

أبو سنان

الفريديس

عسفيا

كابول

كفر ياسيف

دير حنا

بسمة عارة

جلجولية

البعينة- نجيدات

بير المكسور

أبو ربيعة

الرامة

عيلوط

بسمة طبعون

أبو غوش

شعب

زيمر

طوبا- الزنغرية

يانوح - جث

الشبلي- أم الغنم

حرفيش

جولس

عيلبون

المزرعة

كفر برا

فسوطة

معليا

عرب السيد

كفر مصر

الناعورة

بقعاثا (الجولان المحتل)

مجدل شمس (الجولان المحتل).