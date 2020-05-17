اخبار العالم

مصر.. إجراءات مشددة لمواجهة كورونا في عيد الفطر

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. إجراءات مشددة لمواجهة في عيد الفطر والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020

أعلنت مصر، الأحد، عن إجراءات مشددة تزامناً مع عيد الفطر المبارك تستمر لـ6 أيام تنفيذاً لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم تغلق جميع المحال التجارية والمطاعم والحدائق العامة والمتنزهات من الأحد المقبل حتى الجمعة (29 مايو/أيار الجاري).

 

ولفت إلى أنه من بداية 30 مايو/أيار الجاري ولمدة أسبوعين سيتم فتح المحال حتى الثامنة مساء.

 

وأضاف: "بداية من منتصف يونيو/حزيران المقبل ستعود بعض الأنشطة بإجراءات احترازية والنظر في عودة فتح المطاعم".

 

Advertisements

 

وشدد رئيس الوزراء المصري على مواعيد حظر التجوال في الفترة من الأحد إلى الجمعة المقبلين ستبدأ من الخامسة مساء.

 

ونبه مدبولي إلى ضرورة ارتداء الكمامات خلال استخدام وسائل النقل، محذرًا من تطبيق عقوبات على المخالفين.

 

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، قال رئيس الوزراء المصري إنه تم تأجيلها لتبدأ في 21 يونيو/حزيران المقبل.

 

وتتوقع مصر، التي أرسلت مستلزمات طبية إلى كل من الصين والولايات المتحدة، وإيطاليا والسودان، الوصول بإنتاجها من الكمامات المصنعة محليا إلى 4.5 مليون كمامة يوميا بحلول نهاية الشهر الجاري.

 

وبدأت مصر في تطبيق قيود العزل العام في مارس/ آذار بمنع التجمعات الكبيرة، وإغلاق المدارس والجامعات والأندية، وتعليق إقامة الحفلات والمهرجانات الفنية مع فرض حظر تجول ليلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. إجراءات مشددة لمواجهة كورونا في عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا