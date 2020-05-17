بن فريد: حملة حزب الإصلاح لشق الصف الجنوبي فشلت

الأحد 17 مايو 2020

قال القيادي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، إن حملة الإصلاح الإخوانية لشق الوحدة الوطنية الجنوبية فشلت كما فشلت جحافلهم التي اتت من مأرب صحبة من باعوا وطنهم.



وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: نذكرهم أن هدف هذه القوات المعلن كان سحق القوات المسلحة الجنوبية والوصول إلى عدن والقضاء على مشروع الاستقلال.

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وختم تغريدته بالقول: إنها قوات معتدية جعلت من شبوة وأبين طريقا لها إلى عدن