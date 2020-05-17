شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال ..اغتيال حاكم مدج و٣ من حراسه في تفجير انتحاري والان نبدء بالتفاصيل

وقال الكابتن بالشرطة محمد عثمان لرويترز "سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت سيارة الحاكم. الحاكم أحمد موسى نور وثلاثة من حراسه الشخصيين لقوا حتفهم". وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية في الشباب عبد العزيز أبو مصعب لرويترز "نحن وراء الانفجار. كانت عملية بسيارة ملغومة. قتلنا حاكم منطقة مدج وحراسه الشخصيين الثلاثة". أغتيل حاكم منطقة مدج بإقليم بلاد بنط شبه المستقل في الصومال اليوم الأحد مع ثلاثة من حراسه الشخصيين في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة أعلنت حركة الشباب الإسلامية مسؤوليتها عنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصومال ..اغتيال حاكم مدج و٣ من حراسه في تفجير انتحاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.