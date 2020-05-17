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الحكومة الفلبينية توجه بغلق المراكز التجارية المزدحمة

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كشفت السلطات الفلبينية إنها سوف تغلق أي مركز تجاري يخفق في تطبيق قواعد الحد من الازدحام، وذلك بعدما وردت تقارير تفيد بازدحام شديد ببعض أماكن البيع بعد تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس . وكانت المراكز التجارية قد فتحت أبوابها في الفلبين أمس السبت فيما خففت الحكومة القيود التي فرضت قبل شهرين لاحتواء فيروس كورونا.

وفي حين جرى تمديد الإغلاق في العاصمة وغيرها من المناطق الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس حتى نهاية الشهر، تم السماح للمراكز التجارية الرئيسية وغيرها من المنشآت التجارية التي تعتبر ضرورية باستئناف عملياتها جزئيا في أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول بالحكومة إدواردو انو القول اليوم الأحد إن الشرطة أو وحدات الحكومة المحلية سوف تغلق أي مراكز تجارية وتوجه اتهامات لمالكيها في حال تم خرق قواعد التباعد الاجتماعي، وفقا لإجراءات الحجر الصحي المعززة المعدلة التي بدأ العمل بها في 16 مايو الجاري.

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