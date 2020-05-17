شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلبينية توجه بغلق المراكز التجارية المزدحمة والان نبدء بالتفاصيل
وفي حين جرى تمديد الإغلاق في العاصمة وغيرها من المناطق الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس حتى نهاية الشهر، تم السماح للمراكز التجارية الرئيسية وغيرها من المنشآت التجارية التي تعتبر ضرورية باستئناف عملياتها جزئيا في أنحاء البلاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول بالحكومة إدواردو انو القول اليوم الأحد إن الشرطة أو وحدات الحكومة المحلية سوف تغلق أي مراكز تجارية وتوجه اتهامات لمالكيها في حال تم خرق قواعد التباعد الاجتماعي، وفقا لإجراءات الحجر الصحي المعززة المعدلة التي بدأ العمل بها في 16 مايو الجاري.
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