شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 240 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 240161 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للانباء.

وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس في بريطانيا حتى الآن 34466 حالة.