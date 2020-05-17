الجيش الإسرائيلي يطلق النار على متسلل من لبنان

الخليج 365 - داوود عبد الرؤوفالأحد 2020/5/17 04:41 م بتوقيت أبوظبي
أطلق الجيش الإسرائيلي النار، اليوم الأحد، على شخص قال إنه تسلل عبر الحدود اللبنانية.
وقال جيش الاحتلال في بيان "خلال كمين اعتيادي في منطقة جبل دوف على الحدود اللبنانية رصدت قوة عسكرية مشتبه فيه يجتاز من الأراضي اللبنانية الى داخل الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف "أصيب المشتبه فيه من نيران قوات الجيش الإسرائيلي حيث يتم نقله من خلال مروحية عسكرية الى مستشفى إسرائيلي. يتم التحقيق في ملابسات الحادث".
ولم يتضح سبب تسلل هذا الشخص عبر الحدود وجنسيته.
كما لم يعلن الجيش الإسرائيلي ضبط أي سلاح مع المتسلل.
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