الرئيس الأفغاني وخصمه يوقعان اتفاقا لتقاسم السلطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقّع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وعبد الله عبد الله منافسه في انتخابات الرئاسة التي كانت محل خلاف، اتفاقا أنهى الجمود السياسي في البلد الذي انهكته الحرب على الإرهاب.
وذكر متحدث باسم الرئيس الأفغاني، اليوم الأحد أن غني ومنافسه عبد الله عبد الله وقعا اتفاقا لاقتسام السلطة بغية إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر مما عرقل التقدم صوب السلام.
وأضاف المتحدث صديق صديقي على تويتر "الاتفاق السياسي بين الرئيس غني والدكتور عبد الله عبد الله وُقع للتو"، مضيفا أن عبد الله سيقود المجلس الخاص بمحادثات السلام وسيجري إشراك أعضاء فريقه في الحكومة.
وكانت مباحثات جرت خلال الساعات القليلة الماضية لحسم بعض المناصب الرئيسية قبيل توقيع الاتفاق.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في أفغانستان، في فبراير /شباط الماضي، فوز أشرف غني بولاية جديدة لكن خصمه عبدالله عبدالله رفض تلك النتائج.
وطعن عبد الله في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من العام الأمر الذي أضعف وضع إدارة غني في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع عملية السلام مع حركة طالبان وإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عاما.
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