حكومة إسرائيل تنتظر الثقة ونتنياهو يغازل بـ4 أولويات

وسط مقاطعة متواصلة من قبل المعارضة، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حكومته الجديدة إلى الكنيست، استعداد لنيل الثقة.

وقال نتنياهو" إنها حكومة وحدة وطوارئ وطنية لمنع انتخابات رابعة"، في إشارة إلى 3 عمليات انتخابية جرت منذ 2019.

وأضاف نتنياهو" الشعب يريد حكومة وحدة وطنية وهذا ما سيحصل عليه اليوم".

وعن أولويات حكومته، أوضح أنها ستولي أهمية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره، ومواصلة منع التموضع الإيراني في سوريا أو حصول طهران على سلاح نووي، إضافة إلى ضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية، وتعزيز الاستيطان.

وفيما يتعلق بالاستيطان أشار إلى أنه "حان الوقت لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات"، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستُنفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وكان نتنياهو اتفق مع رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس على تشكيل حكومة يتناوبان على رئاستها لمدة 36 شهرا.

وخلال فترة نتنياهو يتولى جانتس منصب وزير الدفاع ورئيس الوزراء المناوب.

وتم اعتماد التناوب بقرار من الكنيست الإسرائيلي، ويتوقع أن تحصل الحكومة على ثقة 72 عضوا من أعضاء االبرلمان الـ 120.

ويتولي جابي أشكنازي منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، ويسرائيل كاتس وزارة المالية، على أن يبقى وزير الداخلية أرييه درعي في منصبه.

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أولويات الحكومة الجديدة

وفيما يلي تستعرض ”الخليج 365” البنود الأساسية لبرنامج الحكومة الإسرائيلية.

-تشكيل حكومة طوارئ للتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بأزمة كورونا.

-التركيز على الخطوات الأولى اللازمة للقضاء على الوباء، بما في ذلك شراء المعدات اللازمة، والتنسيق بين مختلف الهيئات، وتعزيز نظام الصحة العامة خلال فترة الطوارئ وبشكل عام.

-قيادة خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية العميقة، وبناء ميزانية الدولة والموافقة عليها لمواجهة التحديات التي يفرضها الوباء.

-معالجة جميع القضايا المتعلقة بالسلام والأمن والازدهار في إسرائيل.

- الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة واحترام ديانات وتقاليد الأديان المختلفة.

- العمل على زيادة الهجرة من جميع دول العالم والاستيعاب الناجح للمهاجرين.

وتولى نتنياهو السلطة للمرة الأولى عام 1996 وأمسك بزمامها ثلاث فترات متعاقبة منذ 2009.

ويحاكم نتنياهو (70 عاما) يوم 24 مايو/ أيار الجاري، في اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.