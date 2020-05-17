القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهامات عدة تلاحق نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالتلاعب في أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإخفاء الأرقام الحقيقية للوفيات والمصابين. معارض تركي: أردوغان يخفي الأرقام الحقيقية لضحايا كورونا كاتب تركي يتهم أردوغان بإخفاء الأرقام الحقيقية لضحايا كورونا‎ وبحسب ما ذكره الكاتب التركي أمين تشولاشان، في عموده اليومي بصحيفة "سوزجو" المعارضة، أمس السبت، فإن "هناك حالات وفيات بفيروس كورونا تسجل في تقارير الوفاة بأمراض أخرى"، مضيفًا "نحن لا نعرف عدد من يموتون يوميًا في مدن الأناضول، خاصة في الشرق والجنوب الشرقي، ولا نعرف حتى الظروف التي صاحبت وفاتهم".

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