انت الان تتابع عدد إصابات كورونا في #إيران يتجاوز 120 ألفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6988 حالة، بعد تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 120 ألفا، بعد تسجيل 1806 حالة إصابة جديدة.

Advertisements

ولفت إلى أن 2705 من المصابين في وضع حرج.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 94 ألفا و464 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).