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العراق يفرض حظر تجوال شامل ابتداء من الجمعة المقبلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

العراق يفرض حظر تجوال شامل ابتداء من الجمعة المقبلة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، السبت، فرض حظر تجول شامل لمدة 8 أيام اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، في إطار جهود مكافحة المستجد.

 

 

ويستمر الحظر بالأيام الأخيرة من شهر رمضان، وخلال أيام عطلة عيد الفطر.

 

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وأعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم فحص 3100 عينة في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للعينات التي فحصت منذ بداية تسجيل المرض في العراق 146594".

 

ولفتت إلى أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 67 إصابة، السبت، موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 25، بغداد/ الكرخ: 25، مدينة الطب: 8، البصرة: 1، ميسان: 1، كركوك: 1، ذي قار: 5، نينوى: ".

 

كما أعلنت عن شفاء 37 حالة.

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