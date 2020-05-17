المرصد السوري يفند الأكاذيب التركية حول إرسال مرتزقة إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان مزاعم إرسال روسيا لمسلحين سوريين لليبيا، مؤكدا في الوقت نفسه ضلوع تركيا في ذلك حتى وصلت أعداد المرتزقة الذين أرسلتهم إلى أكثر من 9 آلاف بينهم أطفال.



وأكد بيان المرصد الصادر، اليوم الأحد، أنه لا صحة لما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نقل روسيا لمقاتلين من أبناء دير الزور للقتال في ليبيا.

وبينت مصادر للمرصد السوري أن إحدى الصور المنتشرة على أنها لمسلحين من دير الزور نقلتهم روسيا إلى ليبيا، تعود لمقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كان قد قضى بمعارك ضد "داعش " بمدينة الرقة في وقت سابق.

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وكانت منصات وفضائيات موالية لجماعة الإخوان الإرهابية وللنظام التركي قد روجت لشائعة أن روسيا تجند مرتزقة من سوريا للقتال في صفوف الجيش الوطني الليبي.

جاء ذلك فيما لم توثق تلك الوسائل أية حالة، في الوقت الذي قدم فيه الجيش الليبي دلائل على وجود آلاف المرتزقة في صفوف ميليشيات الوفاق كما يحتفظ بالمئات منهم في سجونه، وسبق أن نشرت "العين الإخبارية" تمركزات مرتزقة تركيا غرب ليببا.

ووصف أحدث الإحصاءات فقط وصل نحو 8950 مرتزقا مواليا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سوريا إلى ليبيا، قتل منهم 298 شخصا بينهم 17 طفلا دون سن الـ18، بحسب المصدر نفسه.

وتابع البيان أن المرصد وثق مؤخرا مقتل 11 مسلحا بينهم طفل دون سن الـ18 خلال المعارك على محاور عدة في ليبيا، مشيرا إلى أن القتلى من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".

ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا