"كهرباء دبي" تطلق برنامجاً دورياً لتعقيم محطات شحن السيارات الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

في إطار مشاركتها في برنامج التعقيم الوطني، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع "إينوك" و "أدنوك" برنامجاً دورياً لتعقيم محطاتها الخاصة بالشحن السريع للسيارات الكهربائية في محطات الوقود المنتشرة في مختلف أرجاء دبي. وأكدت الهيئة التزامها بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى واتباعها لكافة الإجراءات الاحترازية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة وتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.



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وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تدعم الهيئة الجهود الوطنية الكبيرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعمل بروح الفريق الواحد مع كافة المؤسسات المعنية للمشاركة في برنامج التعقيم الوطني، وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع والحيلولة دون تفشي المرض. وعلى ضوء النجاح الذي حققه البرنامج بفضل الإجراءات والتدابير السريعة التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة، وتضافر جهود كافة الأفراد والمؤسسات، والوعي المجتمعي الذي أظهره الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار والتزامهم بمسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية خلال فترة تنفيذ البرنامج والبقاء في بيوتهم، فإننا على ثقة من قدرتنا على تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن. وإضافة إلى المشاركة في برنامج التعقيم الوطني، تتخذ الهيئة جملة من التدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة المتعاملين والموظفين، إضافة إلى استمرارية خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. كما قامت الهيئة بإعداد خطة خاصة لتعقيم جميع مرافقها بشكل منتظم ومستمر يتماشى مع أعلى المعايير العالمية والصحية مستخدمةً أكفأ أنواع المعقمات والمطهرات المعتمدة لضمان صحة وسلامة موظفيها".

وتوفر الهيئة أكثر من 240 محطة شحن للسيارات الكهربائية في مختلف أرجاء دبي. وعلى ضوء الزيادة الملحوظة التي شهدها عدد السيارات الكهربائية والهجينة في دبي منذ أطلقت الهيئة مبادرة الشاحن الأخضر عام 2014 والاستجابة الإيجابية لمحفزاتها، مددت الهيئة فترة الشحن المجاني لمالكي السيارات غير التجارية المسجلين في خدمة "الشاحن الأخضر"، لتتيح لهم شحن سياراتهم الكهربائية من خلال محطات الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية التابعة للهيئة، مجاناً حتى 31 ديسمبر 2021، على أن يكون ذلك متاحاً حصرياً في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة، وليس في محطات الشحن المنزلية. أما بالنسبة لمالكي السيارات التجارية التابعة للمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، فيتعين عليهم دفع رسوم بمقدار 29 فلساً لكل كيلووات ساعة، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2020.

كما يمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء دبي باستخدام الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي، علاوة على مجموعة متنوعة من منصات الخرائط الرقمية مثل خرائط غوغل(Google Maps) ، وخرائط آبل (Apple Maps) وفورسكوير(Four Square)، وفاكتشوال (Factual)، وتقنية وات ثري ووردس (What3Words)، و "تو جي اي اس" (GIS2)، ومنصة "كريم"، ومنصتي الخرائط والملاحة الرقمية (TomTom وHere Maps)، بالإضافة إلى منصات محطات الشحن المخصصة (Plugshare وElectromaps وYellowmaps).