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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يصيب 911 في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الأحد، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 911 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، الأحد، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة وفاة"، وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 247.
وفرض لبنان منذ مساء الاأربعاء الماضي إغلاقا كاملا لمدة 4 أيام وذلك ضمن إجراءات مكافحة كورونا.
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