تحذيرات من استغلال اليمين المتطرف لـ"مظاهرات كورونا" بألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

حذرت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا- الاستخبارات الداخلية - بأن تيارات اليمين المتطرف تحاول استغلال الاحتجاجات والمظاهرات ضد الإجراءات المفروضة لمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقال رئيس الهيئة توماس هالدنفانج لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إننا نرى اتجاها بأن متطرفين، لا سيما يمينيون متطرفون، يستغلون حدوث المظاهرات"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب تصريحات هالدنفانج، دعا يمينيون متطرفون أنصارهم للمشاركة بفعالية في الاحتجاجات، مضيفا "يساورنا قلق من أن متطرفين يستغلون الوضع الراهن تماما مثلما حدث فيما يسمى بأزمة اللاجئين".

وقال هربرت رويل، وزير الداخلية المحلي لولاية شمال الراين فيستفاليا، لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية أيضاً، إن هناك بعض الأطراف يحاولون "التسلل وسط المتظاهرين من خلال شعاراتها المناهضة للديمقراطية".

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وأشار رويل إلى أنه ظهر أعضاء بجماعات متنوعة –بعضها يمينية- في الاحتجاجات المناهضة لإجراءات مكافحة وباء كورونا في ولايته.

وتظاهر آلاف الألمان، أمس السبت، بعدة مدن للاحتجاج على القيود التي تفرضها الحكومة لاحتواء وباء فيروس كورونا.

ونظم محتجون مظاهرات في عدة مواقع بالعاصمة برلين وولاية براندنبرج المحيطة بها، ووصلت نحو 5 آلاف في مدينة شتوتجارت.

وفي ميونيخ، وصل عدد المشاركين في مظاهرة بالمدينة الواقعة جنوبي ألمانيا احتجاجا على قيود كورونا، إلى 1000 شخص قبل بدء المظاهرة، وهو الحد الأقصى المسموح به في مثل هذه التجمعات.