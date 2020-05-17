قطر تدخل مرحلة ذروة تفشي كورونا وتسجل 1632 إصابة جديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 واصلت دولة قطر تسجيل أرقام مرتفعة للإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

Advertisements وأعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، 17/أيار/2020، تسجيل 1632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. ودخلت قطر، بالأعداد التي سجلتها خلال الأيام الأخيرة، مرحلة ذروة تفشي الفيروس.

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