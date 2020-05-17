السيد فضل الله: كم نحن بحاجة اليوم لاستعادة الإرادة الشجاعة التي اسقطت اتفاق 17 أيار

أكد ​العلامة السيد علي فضل الله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ذكرى إسقاط اتفاق 17 أيار "الحاجة لاستعادة الإرادة الشجاعة التي اسقطت اتفاق 17 أيار، ومنعت البلد من الوقوع تحت الهيمنة الإسرائيلية لإنقاذ الوطن من هيمنة ​الفساد​ والمفسدين والمتلاعبين بأموال الناس".

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