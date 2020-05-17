أعلن رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" في ​لبنان​ ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "خالف اليوم تعليمات الحجر وتوجهت من ​المختارة​ الى ​بيروت​ وأصبت بحرج كبير عندما رأيت حاجزا ل​قوى الامن​ في خلده الذي كان في منتهى اللياقة انني اعتذر على هذا التصرف".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: خالفت تعليمات الحجر وتوجهت من المختارة لبيروت وانني اعتذر على هذا التصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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