النشرة: قتيل وجريح بانقلاب جرار زراعي في معربون بعلبك

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن المواطن ع.أ.ر. قضى نتيجة انزلاق جرار زراعي، كان يقوده على طريق ترابية في خراج بلدة معربون-بعلبك، فيما أصيب م. ق. ح. (45عاما)، الذي كان يجلس في جواره، بجروح خطرة، استدعت نقله إلى ​مستشفى دار الامل الجامعي​ للمعالجة.

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