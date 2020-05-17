خريش: عندما يكون ضمير رجل الدولة مرتاح ينعكس ذلك على خطابه شكلاً ومضموناً

أشارت نائب رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​مي خريش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "عندما يكون ضمير رجل ​الدولة​ مرتاح وعندما تكون مسيرته خالية من ​الفساد​ ومن حماية الفاسدين ينعكس ذلك على خطابه شكلاً ومضموناً".

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