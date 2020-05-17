نتانياهو: الشعب الإسرائيلي يريد حكومة وحدة وسيحصل عليها اليوم

أشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى أن "الشعب الإسرائيلي يريد حكومة وحدة وسيحصل عليها اليوم".
وتؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي سيتقاسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس فيها السلطة، اليمين الدستورية اليوم في محاولة لإنهاء أطول فترة جمود سياسي، ما لم تغير مفاوضات اللحظات الأخيرة الخطط.
هذا واتفق نتانياهو وغانتس الشهر الماضي على تشكيل حكومة وحدة كان يفترض أن تؤدي اليمين الدستورية الخميس الماضي، لينهيا بذلك أطول فترة جمود سياسي تشهدها الدولة العبرية استمرت لنحو عام ونصف.
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