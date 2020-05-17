5 رحلات تصل الى بيروت اليوم ضمن خطة الحكومة إجلاء المغتربين الراغبين بالعودة

تستأنف ​شركة طيران الشرق الاوسط​، اليوم عملية إجلاء المغتربين والمواطنين من الخارج، استنادا إلى الخطة التي وضعتها ​الحكومة​ لإعادتهم، بسبب انتشار ​فيروس كورونا​.

ومن المقرر اليوم، وصول 5 رحلات تابعة لشركة الميدل ايست الى مطار ​بيروت​، ابتداء من الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، حيث تصل رحلة من العاصمة القطرية -الدوحة، ثم من العاصمة الفرنسية - ​باريس​ عند السابعة مساء، ثم من ​لاغوس​ عند العاشرة مساء، تليها واغادوغو من ​بوركينا فاسو​ عند منتصف الليل، والرحلة الاخيرة لهذا اليوم ستكون من بونت نوار من ​الكونغو​ عند الواحدة من بعد منتصف الليلة، وسيخضع القادمون من تلك البلدان الى فحوص PCR في ​المطار​، على اعتبار أن رحلات اليوم ستقل المسافرين الذين لم يجروا تلك الفحوص قبل توجههم الى ​لبنان​، إضافة الى اتباع التدابير و الإجراءات كافة، المعتمدة عند وصول أية رحلة من الخارج.

