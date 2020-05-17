تستأنف شركة طيران الشرق الاوسط، اليوم عملية إجلاء المغتربين والمواطنين من الخارج، استنادا إلى الخطة التي وضعتها الحكومة لإعادتهم، بسبب انتشار فيروس كورونا.
ومن المقرر اليوم، وصول 5 رحلات تابعة لشركة الميدل ايست الى مطار بيروت، ابتداء من الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، حيث تصل رحلة من العاصمة القطرية -الدوحة، ثم من العاصمة الفرنسية - باريس عند السابعة مساء، ثم من لاغوس عند العاشرة مساء، تليها واغادوغو من بوركينا فاسو عند منتصف الليل، والرحلة الاخيرة لهذا اليوم ستكون من بونت نوار من الكونغو عند الواحدة من بعد منتصف الليلة، وسيخضع القادمون من تلك البلدان الى فحوص PCR في المطار، على اعتبار أن رحلات اليوم ستقل المسافرين الذين لم يجروا تلك الفحوص قبل توجههم الى لبنان، إضافة الى اتباع التدابير و الإجراءات كافة، المعتمدة عند وصول أية رحلة من الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 رحلات تصل الى بيروت اليوم ضمن خطة الحكومة إجلاء المغتربين الراغبين بالعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.